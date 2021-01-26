كشفت صحيفة ” نيويورك تايمز ” الأمريكية عن وفاة الممثلة الكورية ” سونج يو جونج ” يوم السبت الماضي في مدينة سيول بكوريا الجنوبية عن عمر ناهز 26 عاما .

وأشارت الصحيفة إلى أن سبب الوفاة لن يعلن عنه وغير معلوم حتى الآن ولم يتم الكشف عن ملابسات العثور على جثتها .

ووفقا للصحف الكورية فإن وفاة سونج يو جونج تشكل لغزا من حيث سبب الوفاة خاصة مع تزايد أعداد الوفيات بين مشاهير كوريا في الآونة الأخيرة والتي كان الانتحار هو السبب من ورائها .

وأكدت وكالة Sublime Artist التابعة إليها الممثلة الراحلة نبأ وفاتها دون تحديد أو ذكر سبب الوفاة .. وقالت أن الجنازة أُقيمت بهدوء نزولًا عند رغبة أسرتها .

يذكر أن سونج يو جونج بدأت مسيرتها بالظهور في عدد من الإعلانات لعلامات تجارية شهيرة ثم دخلت إلى مجال التمثيل في عام 2013 واشتهرت بدورها في المسلسل التليفزيوني ” Golden Rainbow ” .