أكدت الفنانة مي سليم، تفاجئت من كمية التهاني التي تلقتها بعد انتشار صورها بفستان الزفاف الى جانب الفنان أحمد الفيشاوي نافية الشائعات التي تحدثت عن زواجهما .

مي سليم تكشف حقيقة زواجها من أحمد الفيشاوي

وفالت مي سليم في تصريحات صحفية مصوّرة: صحيت من النوم لقيت مصر كلها بتباركلي، ودي كانت صورة من العمل، لأننا لم نروج له من قبل، وشعر الناس أنها حقيقية.

وأضافت مي أن صور الزفاف التي نشرها الأخير عبر حساباته على السوشيال ميديا، كانت من كواليس فيلمهما الجديد «بنقدر ظروفك»، موضحة أنها لن تتردد في إعلان خطوة زواجها للجمهور؛ لأنه يفرح لفرحها، لذا تحب مشاركته أخبارها، لكن لا يوجد لديها أي مشروع ارتباط في الوقت الحالي.

وأعربت مي عن سعادتها بتواجدها في فيلم “بنقدر ظروفك”، مشيرة إلى أن سيناريو العمل مختلف؛ لأنه يجمع الرومانسية والكوميديا والدراما الاجتماعية معا. كما ستقدم أغنية تجمعها مع الفيشاوي خلال الفيلم، وهي من النوع الجديد عليها بفن الراب.

وكشفت الفنانة أنها ستظهر بشخصية “ملك”، التي تجسدها مع الفيشاوي، وتجمعهما علاقة حب خلال أحداث الفيلم، الذي ألّفه سمير النيل، وأخرجه أيمن مكرم.

وبشأن ظهورها في دراما رمضان 2024، قالت مي، إنها سوف تشارك بثلاثة أعمال هي: “المداح الجزء الرابع” مع النجم المصري حمادة هلال، و”الأمير” مع الفنان هاني سلامة، و”سر إلهي” مع الفنانة روجينا.

وأكدت أنها تجهز أغنية “سنجل” خاصة بها في فترة صيف 2024، لافتة إلى أنها لا تتقن الرقص، بل تقوم ببعض الحركات مثل بقية البنات على “السوشال ميديا” .

معلومات عن فيلم “بنقدر ظروفك”

فيلم “بنقدر ظروفك” يقوم ببطولته كل من أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الفيلم محمد علاء، وإخراج أيمن مكرم، وإنتاج كولومبيا للإنتاج الفني

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والرومانسية، حيث يعيش حسن وملك في حارة فقيرة، ويتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية، ويطرح سؤالا وهو: هل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة؟

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