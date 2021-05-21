شارك الاعلامي مصطفى الاغا، مقدم برنامج “صدى الملاعب” على قناة “ام بي سي”، مقطع فيديو طريف له ولعائلته مع متابعيه على موقع انستغرام.

وظهر مصطفى الاغا، في الفيديو، في المسبح مع زوجته الاعلامية مي الخطيب وابنه كرم وابنته ناتالي بينما كان يقول “هاي نانا اكل القط لسانها ولسان امها عندنا كثير قطط بالبيت “.

وكان الممثل السعودي خالد الفراج قد قام بتقليد “​مصطفى الآغا​” في احدى حلقات برنامج “ستوديو 21″والذي تم عرضه خلال موسم رمضان الفائت.



وعلق مصطفى الآغا على تقليد خالد الفراج له، فقال: “خالد الفراج مثل أخيه.. ممتع ومبدع ولكنه أقل من وليد في إثارة الجدل“.



بدوره ردّ عليه خالد الفراج، على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي عليه بالقول: “الله يجيرنا من إثارة الجدل.. أبو كرم قلب أبيض”، ليجيب مصطفى الآغا: “المهم إنك عنوان كبير يابو بدر”.