نشر الاعلامي مصطفى الاغا مقطع فيديو جمعه بالفنانة اللبنانية دانييلا رحمة من كواليس استقباله لها في استديو برنامج “كلنا نفوز الليلة” المذاع على قناة “ام بي سي”.

وبدت دانييلا رحمة سعيدة في الفيديو حيث قالت لمصطفى الاغا “انا كثير بحبك والله” ليجيبها بدوره “وانا بموت عليكي” ليسألها بعدها عن مسلسل “للموت” الذي شاركت في بطولته وتم عرضه في رمضان.

وعلق مصطفى الاغا على الفيديو كاتبا: “كثيييير انبسطت بزيارة النجمة دانيلا رحمة لاستوديو كلنا نفوز الليلة وهي المتألقة في شهر رمضان بمسلسل للموت مع ماغي بو غصن و خالد القيش و محمد الاحمد و باسم مغنية وصباح جزائري”.

بدورها عادت دانييلا رحمة وعلقت على الفيديو: “وأنا انبسطت أكتر إني التقيت فيك استاذ مصطفى. كل الحب والاحترام ”.