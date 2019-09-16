مصطفى الاغا معايدا زوجته: “ثمانون عاما تزداد شبابا”!

حرص الاعلامي مصطفى الاغا، مقدم برنامج “صدى الملاعب” على قناة mbc, على مشاركة متابعيه معايدته لزوجته مي الخطيب بمناسبة عيد ميلادها وذلك عبر حسابه على انستغرام.

فقد نشر مصطفى الاغا صورة له ولزوجته وعلق عليها باسلوب طريف قائلا: “ثمانون سنة وتزداد شباباً … كل عام وأنتي الخير”.

كما نشر مصطفى الاغا مقطع فيديو تحدث فيه عن زوجته وصفها فيه بالصديقة ورفيقة العمر والزوجة والشريكة وعلق قائلا: “كل عام وأنتي تاج فوق الرأس …كل عام وأنتي الخير ..16/09/197…”.