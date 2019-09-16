الصفحة الرئيسية فن مصطفى الاغا معايدا زوجته: “ثمانون عاما تزداد شبابا”!

مصطفى الاغا معايدا زوجته: “ثمانون عاما تزداد شبابا”!

بواسطة -
0 0
مصطفى الاغا وزجته مي الخطيب

مصطفى الاغا وزجته مي الخطيب

حرص الاعلامي مصطفى الاغا، مقدم برنامج “صدى الملاعب” على قناة mbc, على مشاركة متابعيه معايدته لزوجته مي الخطيب بمناسبة عيد ميلادها وذلك عبر حسابه على انستغرام.

فقد نشر مصطفى الاغا صورة له ولزوجته وعلق عليها باسلوب طريف قائلا: “ثمانون سنة وتزداد شباباً … كل عام وأنتي الخير”.

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

ثمانون سنة وتزداد شباباً … كل عام وأنتي الخير

A post shared by مصطفى الآغا (@mustafa_agha1) on

كما نشر مصطفى الاغا مقطع فيديو تحدث فيه عن زوجته وصفها فيه بالصديقة ورفيقة العمر والزوجة والشريكة وعلق قائلا: “كل عام وأنتي تاج فوق الرأس …كل عام وأنتي الخير ..16/09/197…”.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.