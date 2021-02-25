تعرض الاعلامي مصطفى الاغا لانتقادات من قبل ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مشاهد من حلقة الامس من برنامجه “صدى الملاعب” المذاع على قناة “أم بي سي” والذي ظهرت فيه ملكة جمال لبنان مايا رعيدي وهي ترقص على انغام المغني السوري وسام هلال.

وواجه البرنامج ومصطفى الاغا انتقادات حادة من جانب المغردين والذين تساءلوا “هل هذا برنامج رياضي أم برنامج حفلات ورقص” حيث كتب احدهم “يامصطفى هذا ماصار برنامج رياضي وعار على المحطه الاستمرار بهذه المهازل.” وقال اخر “من برنامج رياضي الى برنامج هز ورقص الآغا وين رايح وبعدين ماشاء الله مافيه سوري ما استظافة لا حد يقول عنصرية بس واضح ضيوفه اغلبهم من دول الشام وهي قناة خليجية سعودية”.

من برنامج رياضي الى برنامج هز ورقص الآغا وين رايح وبعدين ماشاء الله مافيه سوري ما استظافة لا حد يقول عنصرية بس واضح ضيوفه اغلبهم من دول الشام وهي قناة خليجية سعودية — lovemessg1515 (@lovemessg1515) February 25, 2021

من جانب اخر، نفت مايا رعيدي خضوعها لاي عمليات تجميل وقالت ردا على سؤال من مصطفى الاغا “خلقة امي وأبي وربي” واضافت “أنا لست ضد عمليات التجميل بس انا ما عملت شي وبفتكر ملكات الجمال لازم يحطوا قوانين صارمة والا بتصير مسابقة لجراحي التجميل”.

يذكر أن مايا رعيدي هي ملكة جمال لبنان عام 2018 وكانت قد شاركت مؤخرا مع الفنان المصري عمرو دياب في حفل إطلاق عطره الجديد المقام في دبي، ونشرت فيديو على حسابها الخاص بتطبيق انستجرام فيديو للاحتفال المقام للعطر ولحظة الإعلان عنه.

وظهرت رعيدي في أحد الفيديوهات الذي تداوله عدد كبير من الحسابات وهي إلى جانب عمرو دياب، وفي مقطع فيديو آخر يراقب حضور الحفل العد التنازلي لإطلاق الإعلان على شاشة عملاقة.

وعلى حسابها الخاص نشرت مايا رعيدي صورة لها بصحبة الفنان عمرو دياب أثناء الاحتفال المقام في دبي، وهو ما زاد من الهجوم الذي تتعرض له خلال الفترة الماضية قبل بعض اللبنانيين بعد قرارها بترك لبنان والسفر الى دبي والإقامة بشكل دائم هناك.