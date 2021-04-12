أعلن الداعية الإسلامي مصطفى حسني أن مواطنه الفنان المصري تامر حسني قد وضع صوته على تتر برنامجه الجديد “الثمن” الذي سيذاع خلال شهر رمضان 2021.

ونشر مصطفى حسني صورة له مع تامر حسني، وذلك عبر حسابه على انستغرام، وعلق عليها كاتبا: “قال رسول الله ﷺ: “من لم يشكر الناس لم يشكر الله”.

وتابع: وأنا حابب أشكرك يا تامر يا صاحبي على أغنية تتر برنامج “الثمن”.. صوتك العذب وأداءك الصادق.. نعمة كبيرة عليك من ربنا واللي أثَّر فيَّ يا صاحبي الغالي تواضعك واهتمامك وإقبالك على التعاون علشان نقدم محتوى فيه قيمة مُضافة للعقول والقلوب والأرواح.. تِسلم وتعيش يا صديقي”.

ورد عليه تامر حسني كاتبا: “يا مصطفى يا حبيبي انا اخدمك بعينيا و انا و صوتي تحت امرك في اي وقت

أنا اللي بشكرك من كل قلبي عشان سمحتلي اكون جزء بسيط من الخير و العلم اللي بتعلمه للناس و لكل اولادنا ، ربنا يقدرك و يستخدمك دايماً في توحيد الناس بمختلف افكارهم و كل سنه و كل يوم تكون سبب في هداية ناس اكتر ، سلام كبير جداً لمتابعينك الكرام”.



وتابع تامر حسني: “و اتمنى من كل متابعيني الكرام متابعة مصطفى في جميع الاحوال بيا او منغيري لإننا كلنا فعلاً محتاجين نفهم حجات كتير بيقدمها مصطفى بأجمل و أرقى شكل و طريقه و مصطفى خير من يتكلم في الإيجابيات اللي يفهمها و يحسها اي شخص و فعلاً بيصحح مفاهيم اغلبنا ممكن يكون فاهمها غلط ، و انا شخصياً من اشد محبين مصطفى و من اشد متابعينه في كل برامجه ،ربنا يقدرك يا أملنا الجميل و يعينك و يقويك بقدر مكانتك العظيمه في قلوبنا ، كل سنه و انتوا طيبيين و رمضان كريم على الجميع”.

وقد أثارت الصورة حالة من الجدل بين متابعي الداعية المصري حيث تساءل بعضهم عن حرمة الغناء والموسيقى فيما عبر اخرون عن صدمتهم من نشر مصطفى حسني لهذه الصورة واشادته بتامر حسني.