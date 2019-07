مصطفى قمر لجمهوره بعد تعرضه لحادث سير: قدر الله ما شاء فعل.. يللا خدت العين

View this post on Instagram

ياجماعة انا الحمد لله كويس وبخير علشان اللي اتكتب دي حادثة بسيطة وقدر الله ماشاء فعل ياللا خدت العين خلونا ننبسط بقي بالالبوم واستنوا اول جزء من غنوة في الالبوم soon 🌹🌹