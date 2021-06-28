أثار الفنان المصري مصطفى قمر حالة من الجدل بسبب قيامه بتصوير مقاطع فيديو برفقة ابنته الصغيرة ”جودي“ أثناء أداء الصلاة، لعرضها على موقع الفيديوهات القصيرة ”تيك توك“، حيث اتُهم بعدم احترام قدسية الصلاة من أجل الحصول على المشاهدات.

ونشر ”قمر“ عبر صفحته الرسمية بموقع ”إنستغرام“ صورة له برفقة ابنته أثناء أدائهما إحدى الصلوات، وظهر خلالها مرتديًا نظارة شمس، فيما ظهرت ابنته موجهة نظرها إلى الكاميرا التي تصور الفيديو.

وعلق الفنان المصري على الصور التي نشرها قائلا: ”حاولت أصورها وهي بتصلي جنبي من غير ما تحس بس ولا الهوى.. لئيمة وشافت الكاميرا“، مضيفًا: ”ادخلوا على التيك توك صورت جزء برضه بس بتداري وشها.. أومال مش بتتكسفي ليه يا چودي لما بتغني“.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة التي نشرها مصطفى قمر، حيث تعرض لهجوم وانتقاد لاذع بسبب ارتدائه نظارة شمس أثناء الصلاة، واتُهم بعدم احترام قدسية الصلاة، فيما طالبه عدد من جمهوره بمسح الصورة وعدم استخدام الصلاة في الفيديوهات التي ينشرها على ”تيك توك“.

وقال أحد المتابعين: ”بلاش الصلاة والتصوير والكلام ده الصلاة ليها وقارها يا فنان“، وأضاف آخر: ”امسح يا أستاذ مصطفى الصلاة مينفعش تبقى مادة لجذب المشاهدات“، وتابع ثالث: ”لا يا أستاذ كله إلا العبادة.. متعملش كده تصور وتلهي نفسك وأنت بتعبد ربك“.

فيما رد مصطفى قمر على أحد المتابعين الذين انتقدوا صلاته بالنظارة، حيث برر هذا الأمر قائلًا: ”عينيا واجعاني من الشمس ومش حرام على فكرة“.

غير ان مصطفى قمر قام بحدف الصورة والفيديو، في وقت لاحق، من على حساباته على انستغرام وتيك وتوك بعد الهجوم الذي تعرض له.