أجرى الفنان المصري ” مصطفى فمر ” لقاءا مع الإعلامي ” إيلي نخلة ” ببرنامج ” The Insider بالعربي ” على هامش مشاركته في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة .

وكشف مصطفى قمر خلال اللقاء عن خططه وأعماله الفنية القادمة فأشار إلى إنه تم الانتهاء من كتابة سيناريو الجزء الثاني من فيلم ” حريم كريم ” إلا أن الأزمة حاليا في الإنتاج .

فقال : ” الورق جاهز والمشكلة في الإنتاج .. يمكن بس نفضي بعد وقت كورونا ونظبط حاجة لطيفة ونعمل حريم كريم 2 بشكل مختلف ” .

وأضاف الفنان مصطفى قمر أن نجله الفنان الشاب ” تيام قمر ” سيتعاون معه في الفيلم وسيظهرا بشكل جديد ويكون بينهما الكثير من الخناقات داخل الفيلم .

وأكد أيضا على إنه يتم حاليا التجهيز لديو مع هشام عباس من المقرر الانتهاء منه قريبا .. وأن أنباء الفيلم السينمائي الذي يجمعه بالفنان حميد الشاعري غير مؤكدة حتى الآن .