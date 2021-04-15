نشر الفنان ” مصطفى قمر ” مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” أعلن من خلاله عن مقاضاته لبرنامج ” 5 نجوم ” الذي يعرض في شهر رمضان الجاري على قناة ” MBC مصر ” .

وذلك على خلفية ما حدث معه وفقا لما قاله في الفيديو بأن منتجي البرنامج الذي يشارك مصطفى قمر في تقديمه لم يحفظوا قيمته وتاريخه الفني سواء في طرح البوسترات الدعائية أو البرومو الخاص بالعمل .

وهو ما اضطره إلى اللجوء للقضاء والحل القانوني من خلال المحامي الخاص به ” ياسر قنطوش ” لعمل الإجراءات اللازمة .

وكتب مصطفى قمر في تعليقه على الفيديو : ” إلى منتجي برنامج فايڤ ستارز تصورت إنني أتعامل مع كيان يعرف قيمة الناس ويحفظ لهم مكانتهم ويقدر تاريخهم الكبير في الفن والنجاح ” .

وتابع : ” ولكن ظني خاب للأسف وشعوري بالحزن والإندهاش هو ما دفعني للتعليق علي تصرف غير مسئول يقترب لحد المهزلو وهو ما قد يدفعني للتدقيق في تعاملاتي مستقبلا ولن أنتظر طويلا لتصحيح هذا الخطأ ” .

يذكر أن برنامج 5 نجوم من نوعية برامج المقالب الكوميدية ويشارك في تقديمه مجموعة من النجوم تجتمع معا للمرة الأولى وهم : غادة عادل ونور وكريم فهمي ومصطفى قمر ومحمد الشرنوبي حيث يقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة .