كشف الشاب المصري سعد اسامة، الشاب الذي تعرض للصفع من الفنان عمرو دياب، في مقطع فيديو عن استمراره في القضية للمطالبة بحقه، حسب تعبيره.

وقال سعد، في فيديو نشرته الاعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها على انستغرام: “انا سعد أسامة صاحب انا طالع النهاردة علشان خاطر انفي كل الاكاذيب والاشاعات التي تقول اني تنازلت او تصالحت عن حقي”.

واكد على استمراره في القضية المرفوعة على عمرو دياب قائلا”عشان كدة لجأت للقضاء المصري وانا واثق تمام الثقة بنزاهته وانه سيرد كرامتي وحقي”.

وتابع “واحب اقول لكل واحد بهاجمني ويقول ليه ما رديت وخدث حقك في وقتها انا لا ادبي ولا احترامي يسمحلي اني ارد على واحد قد ابويا”.

يذكر أن وسائل اعلام ذكرت أن سعد أشامة يطالب الفنان المصري عمرو دياب بتعويضٍ مادي بعدما صفعه على وجهه، ووصل المبلغ الى ملايين الدولارات وهو الأمر الّذي اعتبره البعض رقماً خيالياً.

وفي التفاصيل، قرر 50 محاميًا من محافظة الأقصر رفع ادعاء مدني ضد الفنان عمرو دياب يطالبونه فيه بدفع تعويض قدره 21 مليون دولار أميركي.

وتمّ تحديد تاريخ 30 تموز المقبل موعداً للجلسة بهدف النظر بهذه القضية.