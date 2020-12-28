أثارت مشاهد جريئة بمسلسل ” ضحايا حلال ” الذي يتم عرضه على منصة ” شاهد vib ” موجة من الغضب بين السعوديين .

والتي يظهر فيها زواج طفل صغير يدعى ” محمد ” بطريقة المسيار من امرأة تدعى ” شوق ” وهي بعمر والدته ضمن أحداث المسلسل .

وهو الأمر الذي دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع تويتر إلى إطلاق هاشتاج بإسم مسلسل ضحايا حلال للمطالبة بإيقاف عرضه كونه يسيء للمجتمع السعودي .

مشيرين إلى أن المسلسل يغزو فكر الأطفال من خلال تجسيد طفل لتلك المشاهد في هذا السن مع امرأة وهو ما يعتبر انحطاط وسوء أخلاق وأن هذا أمر غير مسموح به .

فجاءت التعليقات مثل : ” مسلسل ضحايا حلال والله هذا انحطاط والله وسفالة .. كيف مسموح ينعرض كيف انعرض من الأساس بدون ما يكون معروف محتواه والإيحاءات ” و ” مسلسل ضحايا حلال المفروض يسمونه ضحايا الانحلال ” .

يذكر أن المسلسل تدور أحداثه حول خمس فتيات ينحدرن من بيئات وطبقات اجتماعية مختلفة تعرضن لظروف قاسية ولم يجدن ملاذا سوى طريق أم نورا التي أقنعتهن أن سبيل الخلاص الوحيد هو زواج المسيار الذي تديره وفقا لشروطها وبعد أن توهمهن أن الغاية هي حمايتهن يجدن أنفسهن وقد تحولن إلى ضحايا .

وبدأت منصة شاهد VIP عرض المسلسل السعودي ضحايا حلال قبل يومين وهو من بطولة : سناء بكر يونس وخالد صقر وميلا الزهراني والعنود سعود ونسرين الراضي وآخرين .. ومن تأليف نور الشيشكلي وإخراج أحمد مدحت .

#ضحايا_حلال



في العالم كله المسلسلات تكون واقعية ومنطقية كسيناريو وإشراف ممثلين ومخرجين محليين إلا المسلسلات السعودية التي ما زالت تستقطب الأجانب للتمثيل وتأليف القصص والسيناريوهات المسيئة للشعب السعودي كافة ، أتمنى محاسبة كل من سّهل ومّول إنتاج هذه العمل القمامة والقذارة pic.twitter.com/11ToPilCjX — so ?? (@Olvl80) December 28, 2020