مطالبات بالافراج عن فادي الهاشم زوج نانسي عجرم ووصفه بالبطل!.. فيديو

تضامن العديد من الفنانين مع الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، مطالبين بالافراج عنه بعد توقيقه بسبب قتله للص اقتحم منزله.

فقد عبر عدد من الفنانين والاعلاميين عن دعمهم الكامل لفادي الهاشم واصفين تصرفه بالبطولي فقد كتبت اليسا عبر حسابها على تويتر قائلة: “لو هالكم شخص البلا ضمير وبلا ذوق بيخففو نظريات وحكي وبيشوفو هالفيديو اللي بيفرجي كل الحقيقة. عيب تلفيق الحكي بهيك ظروف، العقول المريضة تقعد عا جنب!وفادي الهاشم أنبل إنسان باللي عملو لحماية عيلتو ولازم يتم الإفراج عنو بسرعة. كلنا محلو منعمل نفس الشي.”

لو هالكم شخص البلا ضمير وبلا ذوق بيخففو نظريات وحكي وبيشوفو هالفيديو اللي بيفرجي كل الحقيقة. عيب تلفيق الحكي بهيك ظروف، العقول المريضة تقعد عا جنب!وفادي الهاشم أنبل إنسان باللي عملو لحماية عيلتو ولازم يتم الإفراج عنو بسرعة. كلنا محلو منعمل نفس الشي. — Elissa (@elissakh) January 5, 2020

اما رامي عياش فقد وصف فادي الهاشم بالبطل والاب المثالي قائلا: “الف الحمدالله عالسلامة للسيد فادي هاشم وزوجته نانسي وعائلتهم الكريمة . فادي بطل وأب مثالي . صحيح الوضع المعيشي الحالي بخطر . ولكن اوعى والمساس بالعائلة . تصرف فادي بالدفاع عن النفس يحظى بكامل تأييدنا”

الف الحمدالله عالسلامة للسيد فادي هاشم وزوجته نانسي وعائلتهم الكريمة . فادي بطل وأب مثالي . صحيح الوضع المعيشي الحالي بخطر . ولكن اوعى والمساس بالعائلة . تصرف فادي بالدفاع عن النفس يحظى بكامل تأييدنا — Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) January 5, 2020

أما راغب علامة فكتب: “الحمدلله على سلامة الفنانة الصديقة وعائلتها من هذا الاعتداء على منزلها .الدولة اللبنانية مطالبة بالدفاع عن نانسي وعن غيرها من فنانين سفراء حقيقيين اسعدوا الانسان والوطن . حسنا فعل د. فادي بالدفاع عن عائلته..من واجب المسؤولين الاستشراس في الوقوف امام نانسي وعائلتها”

دخل بيتهم مسلح وهدد بالقتل ودخل غرفه بناتها والاب يركض مثل المجنون وهذا دفاع عن النفس وعن اطفال ابرياء مالهم اي ذنب وباذن الله القضاء اللبناني عادل وراح يتجاوزون هالمصيبه باذن الله https://t.co/zqGG9hsmOP — A7lam #Ahlam2020 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) January 5, 2020

من جهتها, وصفت احلام ما قام به فادي الهاشم بالدفاع عن النفس مؤكدة على ثقتها بالقضاء اللبناني قائلة: “دخل بيتهم مسلح وهدد بالقتل ودخل غرفه بناتها والاب يركض مثل المجنون وهذا دفاع عن النفس وعن اطفال ابرياء مالهم اي ذنب وباذن الله القضاء اللبناني عادل وراح يتجاوزون هالمصيبه باذن الله”

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في هذا السياق، كشف برنامج “Et بالعربي” أنه لن يتم إخلاء سبيل فادي الهاشم غدًا الاثنين لتصادفه كعطلة رسمية بلبنان، لذلك فربما يستمر احتجاز ‏الهاشم حتى يوم الثلاثاء المقبل، إلا أنه قد تم نقل فادي إلى المستشفى قبل قليل، على أن يبقى بها الليلة وغدًا ويغادر الثلاثاء لاستكمال التحقيقات معه.