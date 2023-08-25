تصدر اسم الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن الترند بعد تداول أخبار عن تسببها بحادث مروري أليم فجر يوم الجمعة في الكويت نتيجة قيامها بتجاوز الإشارة الحمراء، والذي أدى إلى وقوع وفيات وإصابات.
وبينت المعلومات أن التحقيقات جارية في الحادثة، دون وجود معلومات أو تصريح رسمي حتى الآن عن عدد الوفيات و المصابين في الحادث.
وقد نشر الناشط الحقوقي احمد الميموني بوست عبر حسابه على اكس مطالبا بمعاقبة فاطمة المؤمن حيث كتب “رعونة واستهتار فاشنيستا تسببت بحادث ادات بوفاه مواطنين 2 ودخول اخرين العناية المركزة في حادث تصادم بمحافظة العاصمة وانباء عن تدخل بعض الوسطاء لاخراجها.”
وتابع “نصيحة اللى يحاول يتوسط لها او يغير شي على شان يطلعها راح ننزل اسمك لو شنو ماكان منصبك ارواح الناس مو لعبة بيدكم.”.
بينما نشر حساب اخر مقطع فيديو لفاطمة المؤمن تحدثت فيه عن العادات والتقاليد وعلق كاتبا: “الفاشنيستا فاطمة المؤمن هل القيادة تحت تأثير شرب الخمر وتجاوز الإشارة الحمراء ومن ثم قتل أرواح الشباب في الشارع هو ما تعلمتيه في أمريكا وانتي تطلبين العلم -حسب كلامج- ؟ أم أن أفكارك ومعتقداتك التي ترينها أفضل من العادات والتقاليد لها رأي أخر ؟!”.
من هي فاطمة المؤمن؟
فاطمة عصام حمد المؤمن هي خبيرة تجميل، فاشنيستا، مدونة أزياء كويتية وتبلغ من العمر 30 عاماً وبدأت في عالم الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2014.