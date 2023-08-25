تصدر اسم الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن الترند بعد تداول أخبار عن تسببها بحادث مروري أليم فجر يوم الجمعة في الكويت نتيجة قيامها بتجاوز الإشارة الحمراء، والذي أدى إلى وقوع وفيات وإصابات.

وبينت المعلومات أن التحقيقات جارية في الحادثة، دون وجود معلومات أو تصريح رسمي حتى الآن عن عدد الوفيات و المصابين في الحادث.

المواطنة «الفاشنيستا» المتسببة بوفاة مواطنين تجاوزت الاشارة الحمراء عند تقاطع السور مع الملك فهد وكانت بحالة غير طبيعية.

• حُجزت عن أمر التحقيق بـ3 تهم وهي (قيادة السيارة بحالة غير طبيعية والقتل الخطأ وتجاوز الاشارة الحمراء) ولا زالت الفتاة محجوزة. https://t.co/PZGeEUDugT — المجلس (@Almajlliss) August 24, 2023

وقد نشر الناشط الحقوقي احمد الميموني بوست عبر حسابه على اكس مطالبا بمعاقبة فاطمة المؤمن حيث كتب “رعونة واستهتار فاشنيستا تسببت بحادث ادات بوفاه مواطنين 2 ودخول اخرين العناية المركزة في حادث تصادم بمحافظة العاصمة وانباء عن تدخل بعض الوسطاء لاخراجها.”

وتابع “نصيحة اللى يحاول يتوسط لها او يغير شي على شان يطلعها راح ننزل اسمك لو شنو ماكان منصبك ارواح الناس مو لعبة بيدكم.”.

رعونة واستهتار فاشنيستا تسببت بحادث ادات بوفاه مواطنين 2 ودخول اخرين العناية المركزة في حادث تصادم بمحافظة العاصمة وانباء عن تدخل بعض الوسطاء لاخراجها.



نصيحة اللى يحاول يتوسط لها او يغير شي على شان يطلعها راح ننزل اسمك لو شنو ماكان منصبك ارواح الناس مو لعبة بيدكم. pic.twitter.com/3xbPBvTjHs — احمد الميموني (@Ahmdalmaimoni) August 24, 2023

بينما نشر حساب اخر مقطع فيديو لفاطمة المؤمن تحدثت فيه عن العادات والتقاليد وعلق كاتبا: “الفاشنيستا فاطمة المؤمن هل القيادة تحت تأثير شرب الخمر وتجاوز الإشارة الحمراء ومن ثم قتل أرواح الشباب في الشارع هو ما تعلمتيه في أمريكا وانتي تطلبين العلم -حسب كلامج- ؟ أم أن أفكارك ومعتقداتك التي ترينها أفضل من العادات والتقاليد لها رأي أخر ؟!”.

الفاشنيستا فاطمة المؤمن @falmomen هل القيادة تحت تأثير شرب الخمر وتجاوز الإشارة الحمراء ومن ثم قتل أرواح الشباب في الشارع هو ما تعلمتيه في أمريكا وانتي تطلبين العلم -حسب كلامج- ؟ أم أن أفكارك ومعتقداتك التي ترينها أفضل من العادات والتقاليد لها رأي أخر ؟! pic.twitter.com/GOvmEZWLXp — سياسي (@seyasie) August 24, 2023

من هي فاطمة المؤمن؟

فاطمة عصام حمد المؤمن هي خبيرة تجميل، فاشنيستا، مدونة أزياء كويتية وتبلغ من العمر 30 عاماً وبدأت في عالم الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2014.