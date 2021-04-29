تقدم محامي مغربي يدعى ” عمر الداودي ” بشكوى أمام القضاء طالب فيها بوقف عرض المسلسل الكوميدي ” قهوة نص نص ” الذي يعرض خلال شهر رمضان وتغريمه 100 ألف درهم مغربي عن كل يوم تأخير في تنفيذ ذلك .

وذلك على خلفية اتهامه للمسلسل بإنه يسئ لمهنة المحاماة نظرا لما تضمنته مجموعة من المشاهد تسئ إلى صورة المحامي وتنتقص من دوره وتمس بشكل واضح بالمكانة الإعتبارية للمحامي على حد قوله .

حيث ظهرت الممثلة ” بديعة الصنهاجي ” وهي تحمل البذلة وتستقبل موكليها في مقهى وتتسول الزبائن والموكلين وأحيانا تعطي استشارات في المقهى وتوزع بطائق الزيارة .

وقررت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط يوم أمس الأربعاء تأجيل النظر في الشكوى المقدمة ضد القائمين على مسلسل قهوة نص نص إلى الأسبوع المقبل .