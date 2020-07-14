بعد إعلان الفنان ” ياسر جلال ” مؤخرا عن إعتذاره عن بطولة مسلسل ” سيف الله ” عن الصحابي الجليل ” خالد بن الوليد ” خلفا عن الفنان ” عمرو يوسف ” الذي كان قد اعتذر أيضا عن العمل .

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية الكثير من الرسائل والتعليقات التي تطالب الفنان ” خالد النبوي ” ببطولة هذا المسلسل .

فجاءت بعض تعليقات المتابعين مثل : ” والله خالد النبوي أكتر واحد لايق على الدور ده خالد النبوي مبدع شوفته عامل دور زيه في هوليوود كان جامد و مسلسله الأخير كان حلو أوي ” و ” لازم نجم كبير يبقي الأقرب خالد النبوي ” .

كما نشر متابع تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” تضمنت صورة مركبة لكلا من ياسر جلال وخالد النبوي .. وكتب في تعليقه عليها : ” أحلى ديو ممكن يتعمل خالد النبوي وياسر جلال ” .

ليتفاعل معها الفنان خالد النبوي الذي أعاد نشر التغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر وكتب في تعليقه عليها : ” حبيبي وصاحبي .. ونرجع أيام أحمد مظهر ورشدي أباظة .. أسهل حاجة ” .