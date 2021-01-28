خرجت المطربة اللبنانية ” منار ” بمقطع فيديو لها عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أثار الكثير من الجدل والتي طالبت فيه بنصيبها من ميراث الفنان المصري الراحل ” شعبان عبد الرحيم ” .

حيث أشارت منار إلى أن الفنان الراحل كان قد كتب لها فيلا وبعد وفاته رفض أولاده تسليمها لها .. وعلقت على ذلك قائلة : ” موضوع الفيلا موضوع الورث كتير خاص وبحب أوجه كلام لعصام شعبان عبد الرحيم أنا كتير بحبك إنت وإخواتك إنتو أولاد الشخص اللي هو هرم من أهرامات مصر ” .

وتابعت : ” هو ساعدني كتير وكان واقف حدي بكل مراحل حياتي .. إنتو إخواتي بس موضوع الورث والفيلا بتركه للقانون وبإيد المحامي بيكون أفضل لإلنا كلنا وإنتو بالنهاية إخواتي وأهلي وأنا ما راح أخد شي غصب عنكم ” .

وأكدت المطربة اللبنانية في تصريحات صحفية لها على عدم زواجها من شعبان عبد الرحيم ولكن كانت تجمعهما علاقة قوية فكان بمثابة الأب الروحي لها وساعدها كثيرا وقدم لها هذه الفيلا كهدية .

https://www.facebook.com/manar.singer/videos/10158497091950660/?t=0