احتفلت النجمة المصرية مي فاروق بخطوبتها للفنان محمد العمروسي، في أجواء عائلية بحضور عدد من الأصدقاء المقربين.

خطوبة مي فاروق ومحمد العمروسي

وتداول أصدقاء العروسين صورا من الحفل أظهرت لحظة تبادل دبلة الخطوبة وتقطيع التورتة في أجواء مبهجة.

أحدث أغاني مي فاروق

يشار إلى أنه في منتصف سبتمبر الماضي، طرحت الفنانة مي فاروق، على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو lyrics video مقاطع مصورة لأغنيتها الجديدة بعنوان “ليه” والتى تفتتح بها نشاطها الفنى مع بدايات موسم الشتاء.

أغنية ليه لـ مي فاروق، من كلمات خالد أمين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد عبد السلام، ووتريات أشرف رجب، وهندسة صوتية ياسر أنور، ومن إخراج إيهاب العادلى وأحمد الششتاوى، ومن توزيع شركة “ديجيتال ساوند”.

ودارت فكرة التصوير فى إطار بسيط، وسط جبال المملكة العربية السعودية، وعبرت الفنانة مى فاروق عن معنى كلمات الأغنية.

يُذكر أن مي فاروق أحيت الشهر الماضي حفل ليلة أم كلثوم على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب.

أحدث أفلام العمروسي

بينما كان آخر أعمال الفنان محمد العمروسي فيلم “أشباح أوروبا” الذي عرض بدور العرض السينمائية العام الماضي 2023، من بطولة: هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، عباس أبو الحسن

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