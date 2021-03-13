حل المطرب الشعبي المصري ” عبد الباسط حمودة ” ضيفا مع الإعلامي ” عمرو الليثي ” في برنامجه ” واحد من الناس ” المذاع على قناة الحياة .

وخلال الحلقة كشف عبد الباسط حمودة عن طبيعة العلاقة بينه وبين الفنان المصري الراحل ” توفيق الدقن ” وما تردد عن وجود صلة قرابة بينهما بأن الأخير هو ” خال ” عبد الباسط حمودة .

فقال حمودة أن مسقط رأسه في بركة السبع بمحافظة المنوفية وأن معظم من يقطن بشارعه ينتمي لعائلة توفيق الدقن وأن جده سيد الدقن ووالدته من عائلة الدقن .

وأضاف أن الفنان توفيق الدقن كان يقطن في هذا الشارع وأن المدافن الخاصة بعائلة الدقن وعائلته واحدة .. متابعا : ” ومن هنا قلت إن توفيق الدقن خالي لأننا نعيش واتولدنا في مكان واحد ومش شرط إنه خالى في الحقيقة ” .

واستكمل عبد الباسط حمودة : ” القضية التي تم رفعها عليا من إبن توفيق الدقن الأستاذ ماضى الدقن بسبب هذا الأمر .. والأستاذ ماضي طيب جداً وإحنا اخوات وهذا هو قصدى ” .