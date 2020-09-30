نشر الفنان المصري ” حلمي عبد الباقي ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” اتهم من خلاله الفنان ” تامر عاشور ” بسرقة أغنياته .

والتي كان قد اشتراها عبد الباقي من تامر عاشور قبل توقفه عن الغناء .. فكتب قائلا : ” عاوز أقول معلومة .. أغنية أصعب طريق وأغنيه ولا هترجي وأغنية تالتة أنا شاريهم من تامر عاشور بس تامر غناهم ” .

وتابع : ” لكن بعد قرار رجوعي للفن قررت إني أغني كل الأغاني اللي اشترتهم زمان لأن فيه البعض لما نزلت برومو أغنية ولا هترجي بيقولوا هي دي أغنية تامر عاشور حبيت أقول المعلومة لأني أنا مبغنيش أغاني حد أنا بغني حاجتي اللي هي ملكي وتامر نفسه عارف كده ” .

وأضاف حلمي عبد الباقي : ” وهذا للعلم أنا بغني كل الأغاني دي من جديد ودعواتكم وتحياتي لكل حبايبي .. معلومة ولا هترجي كلمات الشاعر الكبير مصطفي مرسي ممكن تسألوه ” .