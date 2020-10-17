نشر شيخ مصري يدعى ” أحمد علي درويش ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” أثار الجدل حول إعتزال الفنان ” بهاء سلطان ” للفن .

حيث كشف الشيخ أن بهاء سلطان قام بزيارته وأخبره إنه يرغب في التوجه إلى تقديم الابتهالات والأناشيد الدينية .

وتضمن المنشور صورتين تجمع الشيخ أحمد درويش ببهاء سلطان وكتب في تعليقه عليهما قائلا : ” تحدثت مع بعض الشباب عنه بالأمس وأني أرى بداخله إنسانا آخر فأكد لي واحد منهم أنه يعزم هذه الأيام على اقتصار وتوجيه نشاطه الفني بأكمله للابتهالات والمدائح النبوية فدعوت الله له ” .

وتابع : ” وإذ بي اليوم قبل صلاة الفجر فوجئت بدخوله علي مُسَلِمًا مبتسما يريد أن يفضفض وأن يلقي ما بداخله وما على عاتقه من أحمال .. يريد من يأخذ بيده متمنيا اقتصاره على الفن الهادف والابتهالات والأناشيد ” .

وأضاف الشيخ : ” خلال جلستي معه تأكد لي إنطباعي الطيب عنه فوجدناه إنسانا بمعنى الكلمة مقيما للصلاة تاليا لكتاب الله حافظا له مؤديا للواجبات محبا لله جل وعلا خاشيا له ومحبا لرسوله صلى الله عليه وسلم ومحبا لأولياء الله .. إنه الأستاذ الخلوق بهاء سلطان أرشدني الله وإياه وهدانا سواء الصراط واستعملنا لخدمة دينه ” .