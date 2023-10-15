تصدر اسم مطرب المهرجانات علي قدورة مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلانه اعتزال الغناء، وكثرت التساولات من قبل جمهور المهرجانات عن سبب اعتزال “قدورة”.

من هو مطرب المهرجانات علي قدورة

مطرب المهرجانات علي قدورة من مواليد الإسكندرية وبدأ في عالم أغاني المهرجانات من خلال انضمامه لفريق حمو بيكا “vip”وحقق نجاحًا كبيرًا وأطلق عليه الجمهور “الكروان علي قدورة”.

علي قدورة من مطربي المهرجانات البارزين ومتفاعل بشكل كبير علي السوشيال ميديا مع الجمهور، ويحرص من وقت لآخر على عمل بث مباشر علي مواقع التواصل الاجتماعي للحديث مع متابعيه.

أغاني علي قدورة

قدم علي قدورة مع حمو بيكا العديد من أغاني المهرجانات الناجحة، ومن أبرزها أغنية “رب الكون” والتي وصلت مشاهدتها إلي أكثر من 114 مليون مشاهدة علي موقع “يوتيوب” وأغنية “لما بغيب” وغيرها من الأغاني الأخري.

علي قدورة – الصورة من حسابه على إنستجرام

كما قدم علي قدورة العديد من الديوهات الغنائية ومن أبرزها أغنيته مع عمر كمال والتي تحمل عنوان “قمر التوتوكاية” و ديو “مساء النقص” وغيرهما.

وقدم أيضا علي قدورة العديد من الأغاني المنفردة، ومن ضمنها أغنية “ياللي مضايق مني” وأغنية “باب المحبة” وغيرها.

وقرر المطرب علي قدورة، أحد أعضاء فرقة مطرب المهرجانات حمو بيكا، اعتزال الغناء نهائيًا، وأعلن تبرؤه من المزيكا والأغاني المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي و”اليوتيوب”.

في هذا السياق، نشر علي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورة من أمام الكعبة، أعلن من خلالها توبته قائلًا: “السلام عليكم في يوم جمعة مبارك أنا علي عبد القادر السيد، الشهير بـ علي قدورة.

كنت مغني قبل النهارده في حاجة حصلتلي مش عارف إيه هي بس الحاجة دي هي اللي بتخليني اتكلم دلوقتي أنا بريء من كل عمل أو مزيكا عملتها في حياتي”.

تابع منشوره بقوله: “بعلن اعتزالي عن مجال الأغاني لحد ما يفتكرني ربنا ويارب سامحني عن أي حاجة أنا عملتها في حياتي أو أي حاجة صدرت مني ويارب قربني ليك وافتحلي باب رزق يرضيك ومفيهاش حاجة لو بدأت من جديد في أي شغل بالحلال وأي فلوس معايا أنا هسيبها بالرضا لأهلي ومش عارف هيبقى الصح ايه وهبقى لا امتلك إلا “صفر” وربنا يثبتني في الطريق ده ومش هطول عليكم بس دي نيتي وربنا كريم وكبير و“غفور رحيم”.

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