قررت نقابة الفنانين العراقية، أمس الخميس، معاقبة الفاشينيستا والممثلة إسراء العبيدي بمنعها من الظهور الإعلامي ومزاولة المهنة الفنية لمدة ستة أشهر، بسبب تجاوزها بألفاظ نابية تجاه مواطنتها الفنانة ميلاد سرّي.

وأوصت النقابة جميع القنوات الفضائية والشركات الفنية والمنظمات وكل من يمارس ويمتهن العمل الفني مسؤولية خرق قرارها، مشددة على أنها “ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يسعى إلى خرقه أو التحايل أو الالتفاف عليه مع العرض أن المذكورة في أعلاه ليست عضوة في هذه النقابة”.

وقالت النقابة في بيان لها، إنه استنادا من أحكام المادة الثالثة/1، من قانون نقابة الفنانين المرقم 129 لعام 1969، قرر مجلس النقابة بمنع إسراء جاسم راضي المفرجي، المعروفة باسم إسراء العبيدي من مزاولة المهنة الفنية مدة 6 أشهر لتجاوزها السافر على الفنانين العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي بالصوت والصورة وبألفاظ نابية تفتقر لابسط مقومات الأخلاق والتقاليد والأعراف المحترمة .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا للفنانة العبيدي، وهي تتهجم على مواطنتها العراقية ميلاد سري، بألفاظ نابية وخادشة للحياء العام بشكل فاضح بسبب تصريح ضد الفنانة الموقوفة.

وإسراء العبيدي هي عارضه أزياء عراقية وممثلة ولدت عام 1991 في بغداد وشاركت في مسابقة ملكة جمال العراق لعام 2015 وبعدها اتجهت نحو الأزياء، فشاركت في الكثير من المحافل، متخرجة من دار الفنون والأزياء، دخلت المجال الفني عام 2019.