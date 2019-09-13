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معتصم النهار الى جانب هيفاء وهبي في “عقدة الخواجة”

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معتصم النهار ومحمد وزيري وهيفاء وهبي ومحمد حماقي

معتصم النهار ومحمد وزيري وهيفاء وهبي ومحمد حماقي

أعلنت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي عن انضمام الفنان السوري معتصم النهار، لأسرة فيلمها السينمائي الجديد “عقد الخواجة”.

ونشرت هيفاء وهبي صورة، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيها مع مدير أعمالها محمد وزيري، وإلى جانبهما معتصم النهار والمخرج محمد حماقي، وقالت: “مفاجأة، معتصم انضم إلى الفيلم الجديد”.

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Surprise💥😍 Moatasem joined the family of Our new movie !! #عقد_الخواجة #فيلم #٢٠٢٠ #new #movie #2020 #haifawehbe

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يذكر ان فيلم “عقد الخواجة” قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الاخراجية بعدما عمل مساعداً للمخرج معتز التوني وأيضاً المخرج محمد ياسين، وانتاج محمد وزيري ومن المقرر تصوير الفيلم بين القاهرة وأكثر من دولة أوروبية جاري الاستقرار عليها.

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