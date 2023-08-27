اعلن الفنان السوري معتصم النهار والشابة السورية لين برنجكجي عودتهما عن الانفصال وعودة الحياة الزوجية بينهما.

فقد نشر كل من معتصم النهار و لين برنجكجي مقطع فيديو رومانسيا ظهرا فيه وهما يقبلان بعضهما، وختما الفيديو بإشارة قلب.

وكان معتصم النهار قد قال سابقا أن انفصاله عن لين برنجكجي يرجع إلى عدم استطاعته أن يوازن بين عمله ومنزله من وجهة نظر زوجته على الرغم من أنه في قناعته الداخلية يرى بأنه كان يوازن بين الإثنين .

وأكد الفنان السوري على أنه لم يكن يريد الانفصال وبذل كل جهده ليبقي على أسرته لكن الأمور كانت قد تعقدت ووصلا لمكان متعب لكلا منهما فقررا الانفصال .

وقال : ” لا أستطيع القول بأن زوجتي هي السبب في الانفصال وحدها، ففي علم النفس لا يوجد أي شخص يتحمل المسؤولية كاملة في أي مشكلة أو خلاف ” .

وتابع معتصم النهار : ” ولا يمكن لوم طرف دون آخر، لأن الطرفين يتحملان اللوم والمسؤولية ولا يمكن أن يتحملها شخص واحد بالمطلق .. وصلنا لمكان متعب لي ولها واتخذنا قرار الانفصال ” .