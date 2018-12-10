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معجبة تطلب الزواج من محمد رمضان علناً… فكيف رد عليها؟!

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محمد رمضان

محمد رمضان

تداول رواد مواقع التواصل رسائل للفنان المصري محمد رمضان تظهر تفاعله مع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد رصد محبو محمد رمضان رسائل له مع معجباته على انستقرام، حيث طلبت إحدى الفتيات منه أن يتزوجها بقولها: “طب ما تتشجع وتتجوزني”، إلا أن رده جاء دبلوماسياً قائلاً: “ان شاء الله تتجوزي اللي أحسن مني”.

أما الرسالة الأخرى التي تم تداولها بكثافة، كانت لإحدى المتابعات التي طلبت منه مساعدة، حيت أن زوجها توفي وهو مديون للبنك بـ 60 ألف جنيه، فما كان منه إلا أن طلب منها أن ترسل كافة التفاصيل في رسالة خاصة.

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