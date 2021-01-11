طلبت إحدى معجبات الفنان المصري ” تامر حسني ” أن يحقق لها حلم حياتها بحضور حفل زفافها وذلك في تعليق لها على أغنيته ” في جمال كده ” والتي طرحتها شركة ” روتانا ” على قناة يوتيوب .

فكتبت قائلة : ” نفسي تحضر فرحي يا تيمو حلم حياتي .. أنا بعشقك من زمان وده بجد حلم حياتي إنت مش عارف أنا بجد بحبك إزاي يا رب تشوف الكومنت ” .

ليرد عليها تامر حسني في منشور لها عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الاستوري متضمنا صورة التعليق معلنا عن موافقته على تحقيق حلمها .

فقال : ” حلم حياتك أحضر فرحك ؟ طب أنا شوفت تعليقك وموافق أحضر فرحك ويشرفني كمان .. ابعتيلي كل بيانات فرحك بعد إذن حضرتك يا عروسة وسلامي للعريس باشا ” .