معجبو إليسا يهاجمون ممثلة لبنانية بسبب تعليقها الصادم.. ماذا قصدت بالفيلم الهندي والتطبيل؟

فاجأت الممثلة اللبنانية نيكول سابا متابعي حسابها على “تويتر” بتعليق مثير للجدل اعتبر الكثيرون أنها نشرته على إثر إعلان الفنانة إليسا قرب توقفها عن العمل في المجال الفني.

وغردت نيكول: “ما في أشطر منكن تقلبوا الشغلة لفيلم هندي” مع وسم (هاشتاغ) “مجال بحب التطبيل”.

وأثار هذا التعليق موجة كبيرة من الغضب في أوساط محبي إليسا وأطلق هؤلاء عدداً كبيراً من التعليقات القاسية.

وتعرضت الفنانة في هذه التعليقات للسخرية اللاذعة ومما جاء فيها: “هي قاصدة إليسا وبعد بكرة بتطلع وبتقول إنها قاصدة غير حدا وطبعاً كل هالشي لتنشهر ويحكوا فيها شوي” و”انتِ معتزلة غصب عنك ومش بإرادتك لأنك مش عم ينادوكي لا بحفلات ولا بمسلسلات. أغنية من اليسا بتاريخك كلو” و”وحدة حابة تنشهر على حساب إليسا” و”وينك من أيام التجربة الدانمركية؟ ما سمعت عنك إلا اليوم”.