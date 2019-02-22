معجب يقتحم المسرح على محمد منير بدبي.. شاهدوا رد فعل الأخير غير عادية

أحيا الفنان محمد منير، حفلًا غنائيًا كبيرًا في القرية العالمية بدبي، وذلك وسط حضور عدد كبير من جمهوره.

محمد منير ، أصيب قبل الحفل بحالة توتر كعادته قبل الحفلات، وأخفى ذلك بنظارة شمسية كبيرة ارتدها قبل الدخول على المسرح وتخلى عنها بعدما اندمج مع الجمهور.

ونشر برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية mbc، فيديو لكواليس الحفل، وخاصة وقت اقتحام أحد الجمهور للمسرح، وهو ما دفع محمد منير للتراجع وتدخل الأمن وأنزل المعجب من على المسرح ليواصل محمد منير فقرته الغنائية وسط تفاعل كبير من الجمهور معه.

رد فعل محمد منير وصفه البعض بالغريب، وذلك كون المعجب لا يريد سوى التقاط صورة معه فقط، وكان رد فعله على خلاف كل النجوم الذين يلتقطون الصور مع جمهورهم بطريقة عادية.