نشر الداعية الإسلامي ” معز مسعود ” مقطع فيديو عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” لأغنية بصوته بعنوان ” المقاتل ” أهداها للفنانة ” حلا شيحة ” معلنا للمرة الأولى عن ارتباطهما بعد تداول العديد من الشائعات في الفترة الماضية عن وجود علاقة عاطفية بينهما .

وكتب معز مسعود في تعليقه على مقطع الفيديو موجها كلامه إلى حلا شيحة قائلا : ” لقد سجلت بواسطه هاتفي جزء من أغنيتى المقبلة بجيتاري والتى كتبتها عام 2007 وهى إهداء لكى يا فتاة .. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن ” .

ومن جانبها أعادت حلا شيحة نشر الفيديو عبر حسابها على موقع إنستجرام وكتبت في تعليقها عليه : ” أشعر بكل كلمة فى أغنيتك .. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لى .. لديك الكثير لتقدمه .. لا يمكننى الانتظار لرؤية كل شىء ” .

كما نشرت المقطع أيضا من خلال خاصية الاستوري وأرفقته بوضع إيموجي ” قلب ” إلى جانب إسم معز مسعود .