تلقى الداعية والمنتج المصري معز مسعود موجة من التعليقات الساخرة بعد مشاركته بصورة له مع زوجته الجديدة الفنانة حلا شيحة والذي عقد قرانه عليها مساء امس الاثنين.

فقد نشر معز مسعود صورته مع حلا شيحة، عبر حسابه على تويتر، وعلق بالاية القرانية التي تقول “{وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍۢ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا}”.

ربنا يباركاك يامعز دي التالته في فتره بسيطه جدا مش شايف انك محتاج تعيد حساباتك في التعامل مع زوجاتك بطريقه تخليهم يعمروا معاك — yusif Mohamed (@14_yusif) February 9, 2021

غير ان متابعي معز مسعود سخروا من زيجاته المتكررة والتي تنتهي عادة بالطلاق حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “ربنا يباركاك يامعز دي التالته في فتره بسيطه جدا مش شايف انك محتاج تعيد حساباتك في التعامل مع زوجاتك بطريقه تخليهم يعمروا معاك” و “الدور على مين يا معلم” و “طب حددتوا ميعاد الطلاق ولا لسه شوية”.

يذكر أن زواج معز مسعود من حلا شيحة هو الرابع له اذ سبق له الزواج ثلاث مرات قبل ذلك لأولى: تدعى “سارة” وتخرجت من الجامعة الأمريكية وصاحبة لقب ملكة جمال الجامعة الأمريكية وتم إتمام زواجها على الداعية معز مسعود عام 2003 بحضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء أما الثانية: بسنت نور الدين المرشدة السياحية التي تخرجت في كلية السياحة والفنادق عام 2009 وعملت مرشدة سياحية وتخصصت في عرض مقاطع فيديو عن مصر وكان ذلك أحد أسباب إعجاب معز مسعود بها، وتزوجت من معز مسعود يوم 29 سبتمبر 2017. واستمر زواجهم لمدة 179 يومًا فقط الثالثة كانت الفنانة شيري عادل التي أعلنت عن زواجها من مسعود في 12 يوليو عام 2018 قبل ان ينفصلا بعد ذلك.