شاركت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام بصورتين مع زوجها رجل الأعمال الإيطالي فاليريو كامارانو وابنتها لولا فى أول ظهور لها.

ريا أبي راشد مع عائلتها

كان من اللافت ظهور ابنه ريا أبو راشد وخطفت أنظار متابعي ريا الذين أشادوا بجمالها اللافت وبشبها الكبير بوالدها.

علقت ريا أسفل الصور قائلة “تعرفت على زوجى فى 2008 وتزوجنا وفى عام 2016 رزقت بابنتى لولا، أى أن ابنتها حاليا تبلغ من العمر 8 سنوات”.

من هي رايا أبي راشد؟

ذكر أن ريّا أول محاورة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي، ومن هنا توسعت نشاطاتها بعد حصولها على شهادة ماجستير في الصحافة المرئية في لندن؛ لتشمل إعداد وتقديم برنامج سكووب في عام 2005 الذي تقوم ريّا فيه بمحاورة نجوم الغرب. وتعتبر ريّا برنامج سكووب أهم إنجازاتها كمحاورة خاصة.

بدأت حياتها المهنية كصحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة بعام 1999، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في السينما وعلى درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة وستمنستر، لندن. تتحدث عدة لغات بطلاقة، وهنّ العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية.

حياة ريا أبي راشد العائلية وديانتها

الجدير بالذكر أن لا تشارك ريا أبي راشد الكثير من المعلومات حول حياتها الشخصية. تزوجت عام 2011 من رجل أعمال إيطالي اسمه فاليريو كامارانو وكانت في الـ34 من العمر ورزقا عام 2016 طفلة سمّياها “لولا”، وهي دائمًا ما تطلق على زوجها لقب “الشجرة” في إشارة منها لتطويره الدائم ومساندته لها في عملها، تعرفت ريا على زوجها في إحدى الحفلات وهو شقيق زوج إحدى صديقاتها. أما من حيث ديانة ريا أبي راشد ومعتقداتها وطائفتها الأصلية ، فقد ولدت لعائلة مسيحية.

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