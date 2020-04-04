مغنية أمريكيه شهيره تُصاب بكورونا، وتلوم حكومة بلدها على الفشل في الفحص المبكر للفيروس

بعد أن قضت مع ابنها البالغ من العمر 3سنوات، أسابيع طويلة فى الحجر الصحي وبعد الاختبارات والتحاليل الطبيه،

أكدت في بيان نشرته عبر حسابها الرسمى علي موقع “تويتر” المغنية الامريكيه أليشيا بييث مور، الشهيرة فنيًا بإسم بينك”p!nk“، إصابتها بفيروس كورونا

حيث قالت أنها شعرت أنها محظوظة لأن طبيبها تمكن من إجراء اختبار لها ولإبنها،

واضافت بينك إلي البيان قائله: “إنها مهزلة مطلقة وفشل حكومتنا فى عدم جعل الاختبارات متاحة على نطاق أوسع.. إن الاختبارات يجب أن تكون متاحة أكثر لحماية أطفالنا وعائلاتنا وأصدقائنا ومجتمعاتنا”.

والجدير بالذكر تسجيل الولايات المتحدة الأمريكية 1480 حالة وفاة إضافية خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط، لتعتبر بذلك أسوأ حصيلة وفيات يوميّة فى العالم بسبب فيروس كورونا.