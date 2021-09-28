أعــادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبــــار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صـورة نادرة تعود إلي مرحلة الطفولـة لفنانة شهيــرة، وتفاعـل المتابعون مـع الصورة بشكلٍ لافت، وأثنى الكثيرين علي جمالها وبرائتهـــا اللافته.

أنها الفنـــانة “هيفاء وهبي” والتي تعتبـــر من أشهر الفنانــات اللبنانيات في الوطن العربي، والتى نشرت صوره لها من طفولتها بعمر الـ3 سنوات وظهرت بنفس الملامح التي هي عليها الآن، حيث العيون الملونة والبشرة البيضاء، وأبدى الجمهور إعجابه بجمال وبرائة الفنانة.

صورة نارة من طفولة النجمة “هيفاء وهبي”

هيفاء وهبي من مواليد (10 مارس 1979)، وهي مغنية وممثلة وفنانة استعراضية لبنانية، حصدت خلال مشوارها الفني العديد من الجوائز عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الإستعراضيات. أصدرت عدد من الألبومات الغنائية وعـدد من الأغـــاني المصورة «فيديو كليب».

تزوجت هيفاء وهبي مرتين بشكل رسمي ومعلن في حياتها، الأولى من «نصر فياض» نجل عمها، والذي تزوجته عام 1990، وتطلقت منه عام 1994 بعد أن رزقت منه بإبنتها الوحيدة «زينب» عام 1992، وبعد الشهرة التي حققتها، تزوجت وهبي مرة أخرى عام 2009 من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، واستمر الزواج لمدة 3 سنوات، وانفصلا بعدها عام 2012.

علاقة هيفاء وهبي وابنتها زينب فياض

الجدير بالذكر أن العلاقة بين هيفاء وهبى، وابنتها من زوجها الأول، زينب فيّاض، ليست على ما يرام، حيث أنجبتها هيفاء وهبـي في الـ18 من عمرها، لكنهــا تنازلت عنها فيما بعد بعدمـــا خطت لطريق الفن والشهرة، لتحصل على الطلاق وتبدأ مسيرتها الفنّية.

ومنذ هذا الوقت حدثت القطيعة بين الثنائي، فترفض زينب رفضًا قاطعًا مقارنتهـــا بوالدتها أو الحديث عنها، حتى أن الأخيرة لم تقدم دعم لابنتها خلال خضوعها لعملية جراحية بالأيام الماضية.

أحدث أعمال هيفاء وهبي

وكان احدث اغاني هيفاء وهبي كليب “لو كنت” بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، وطرحته في 14 يونيو الماضي عبر موقع “يوتيوب”، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوجي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.

وكانت المطربة هيفاء وهبي، قد حلت ضيفة على التليفزيون المصري، وكشفت تفاصيل حفلاتها بمصر، ورأيها في التطوير الذي تشهده الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

ولفتت إلى أن:” مصر تفتح أبوابها دائما للبنان ولو انا مش موجودة في لبنان هكون في مصر وربنا يحفظ مصر وبشعر انها بلدي، وإحنا بنشوف في مصر استضافة وكرم كبير”، مضيفة:” انا عارفة لما يكون فيه مشكلة في لبنان مصر تفتح ذراعيها لنا “.

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