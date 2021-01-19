كشف ​محمد شبانة​ إبن شقيق الفنان المصري الراحل ​عبد الحليم حافظ​ عن مفأجاة صادمة في ما يخص جثمان العندليب الأسمر على الرغم من مرور حوالى 44 عاماً على رحيله.

وقال شبانة في تصريح له : “ذهبت إلى دار الإفتاء حتى ننقل جثماني والدي وعمي عبدالحليم بسبب المياه الجوفية”.

وتابع قائلا أنه عندما تم فتح القبر وجد جثمان عمه عبد الحليم لم يتحلل ويمكن رؤيته: “رأيت شعره الأسود وأنفه وأذناه وكل شيء كما هو”.

وأشار محمد إلى أنه يصرح بهذا الامر للمرة الاولى.





