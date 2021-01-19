كشف محمد شبانة إبن شقيق الفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ عن مفأجاة صادمة في ما يخص جثمان العندليب الأسمر على الرغم من مرور حوالى 44 عاماً على رحيله.
وقال شبانة في تصريح له : “ذهبت إلى دار الإفتاء حتى ننقل جثماني والدي وعمي عبدالحليم بسبب المياه الجوفية”.
وتابع قائلا أنه عندما تم فتح القبر وجد جثمان عمه عبد الحليم لم يتحلل ويمكن رؤيته: “رأيت شعره الأسود وأنفه وأذناه وكل شيء كما هو”.
وأشار محمد إلى أنه يصرح بهذا الامر للمرة الاولى.
كشف محمد شبانة إبن شقيق الفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ عن مفأجاة صادمة في ما يخص جثمان العندليب الأسمر على الرغم من مرور حوالى 44 عاماً على رحيله.