رغم إعلان الفنانة المصرية حنان ترك التزامها بقرار اعتزال العمل الفنى بعد ارتداء الحجاب، تقرر في اللحظات الأخيرة طرح أحدث أفلامها “فيلم النداهة“، وذلك ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2021، ولكن لن يتم عرض الفيلم في قاعات السينما وإنما عبر منصّة خاصة للكتب الصوتية.

حنان انتهت من تسجيل كل مشاهدها في الفيلم منذ عام 2019، إذ يشاركها البطولة الفنان هاني عادل بشخصية الطبيب هارون الذي يحاول كشف غموض مقتل حبيبته “فريدة” التي تلعب دورها الفنانة حنان ترك، في أجواء من الرعب والتشويق ولا تخلو من الخيط الرومانسي.

حنان ترك من كواليس تسجيل صوتها بفيلم النداهة

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ومن المقرر عرض الفيلم الصوتى مع الساعات الأولى لعيد الفطر المبارك 2021 عبر موقع وتطبيق Storytel العالمي الذي يضم آلاف الكتب الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى المحتوى الصوتي بمختلف أنواعه.

فيلم “النداهة” من تأليف وإخراج خالد المهدي؛ الذي أنتج قبل ذلك مع الفنان الراحل خالد صالح وحنان ترك فيلم “آخر أيام الأرض” ولاقى نجاحًا كبيرًا.

ويشارك في بطولة فيلم “النداهة” بجانب حنان ترك وهاني عادل، الفنانان عمرو القاضي ولبنى ونس، وعدد من النجوم الشباب.

يُذكر أن حنان ترك أعلنت اعتزال التمثيل نهائيًا، بعد المشاركة في بطولة “فيلم المصلحة” مع النجمين أحمد عز وأحمد السقا، حيث قالت إنها تجد صعوبة في التوفيق بين طلبات المخرج وبين التزاماتها الدينية كفنانة محجبة، وأشارت أكثر من مرة إلى رغبتها في العودة إلي الأضواء ولكن عبر “الأداء الصوتي” فقط، وخططت بالفعل لتقديم مسلسلات إذاعية كما شاركت في لجنة تحكيم برنامج “قمرة”، ومهرجان الشارقة القرائي.

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