مفاجأة… بسمة بوسيل تنشر مقطع من اغنية “ناسيني ليه” بصوتها!

فاجأت مصممة الازياء المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني متابعيها على على احد مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها مقطع من اغنية زوجها الجديدة “ناسيني ليه” بصوتها.

فقد نشرت بسمة عبر حسابها على انستغرام، مقطع فيديو من كليب “ناسيني ليه” وهي تعيد غنائها وعلقت عليه معبرة عن إعجابها بالأغنية، وتابعت ممازحة تامر حسني على غنائها لها قائلة: “عشان متسيبش المايك شغال و تمشي، غنيتها انا”.

أغنية “ناسيني ليه”، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، والتوزيع الموسيقي لوسام عبد المنعم، ومن إخراج سعيد الماروق.

الجدير ذكره ان بسمة بوسيل اشتهرت حين مشاركتها في برنامج المواهب “ستار أكاديمي” ومن ثم تزوجت بالفنان تامر حسني واعتزلت الغناء، وكانت قد أثارت الجدل في الأونة الأخيرة بسبب تغيّر ملامحها، حيث ظهرت وكأنها خضعت لعمليات تجميلية جديدة خصوصاً في منطقة الشفاه والخدين.