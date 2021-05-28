فاجأ المستشار في الديوان الملكي السعودي بمرتبة وزير، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ محبي الممثل المصري الراحلسمير غانم.
فقد أعلن عن عرض آخر أعمال الممثل الراحل وهي مسرحية “الزهر لما يلعب”، يوم الجمعة على منصة “شاهد”.
ونشر آل الشيخ الإعلان الدعائي للمسرحية في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي معلّقاً: “برعاية هيئة الترفيه وبالتعاون مع مجموعة mbc العملاقة على شاهد.. يوم الجمعة إن شاء الله آخر الأعمال التي لم تعرض للفنان الكبير الراحل سمير غانم رحمه الله”.
يُذكر أن مسرحية “الزهر لما يلعب” لم تظهر على الشاشات، وهي من بطولة سمير غانم، شيرين، طارق الإبياري، إيمي طلعت زكريا ورضا حامد.
وكانت المسرحية بمثابة عودة غانم إلى المسرح، بعد غياب 3 سنوات من آخر مسرحية عرضت له “سيبوني أغني” عام 2017.
فاجأ المستشار في الديوان الملكي السعودي بمرتبة وزير، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ محبي الممثل المصري الراحلسمير غانم.