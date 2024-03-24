كشفت الفنانة المصرية سوسن بدر في لقاء تلفزيوني سابق العديد من الأسرار الشخصية والمهنية، موضحة سبب تغييره ومن الذي أطلقه عليها.

اسم سوسن بدر الحقيقي

وقالت “سوسن” أن اسمها الحقيقي (سوزان أحمد بدر الدين أبو طالب)، لكن اسم سوسن أطلقه عليها المخرج الراحل شادي عبدالسلام.

وأوضحت أن أكثر ممثلة تشبهها من الجيل الحالي هي منى زكي، لأن ملامحها مصرية للغاية، وكذلك ولاء الشريف، التي قامت بدور ابنتها في مسلسل “أبو العروسة”. أما فيما يتعلق باللوك الجديد لها، أكدت أنها تعتبر شكلها الحالي مناسب لطبيعتها الآن.

وفيما يتعلق بقضايا المرأة، وتحديدا حول مشاكل الارتباط، وهل تقل فرص المرأة المدخنة في الارتباط، وهل يؤثر في ذلك فرق السن، فأجابت: “لا معتقدش التدخين هو اللي هيحجب فرصها ما ممكن ترتبط برضو براجل بيدخن يعني.. واللي بينهي العلاقة مش فرق السن، ولكن حاجات تانية خالص.. اللي بينجح العلاقة مش السن، ولكن احترام متبادل ومودة وثقة ورحمة ومشاركة وحاجات كتير جدا آخرها السن”.

سوسن بدر والحجاب

وبسؤالها عن علاقة الحجاب بالفن، وهل يتأثر الفن بارتداء الحجاب، قالت سوسن بدر: “مش المفروض الحجاب يلوي دراع الفن.. الحجاب ده حاجة شخصية.. سواء الحجاب أو الباروكة دي قناعات شخصية لا تقدر تقول صح ولا غلط ده أمر شخصي”.

في السياق نفسه، أشارت الفنانة سوسن بدر إلى أن تربية البنات أصعب بكثير من الأولاد، وهذا لا ينفي أن التربية في حد ذاتها أمر صعب في كل الأحوال، أما عن شروطها وقت زواج ابنتها، قالت: “وقتها قلت لزوج بنتي إنه يتقي ربنا فيها وبس”.

سوسن بدر في رمضان 2024

هذا وتشارك الفنانة الكبيرة سوسن بدر بالماراثون الرمضاني 2024 بمسلسل صعيدي يسمى “قلع الحجر“.

مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز ، ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

تدور أحداث مسلسل قلع الحجر في منطقة النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، والعمل من تأليف أحمد وفدي، وهو أحد مواطني مدينة قمولة.

والجدير بالذكر أن الفنانة سوسن بدر عرض لها قبل الموسم الرمضاني مسلسل «حدوتة منسية» من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محيي الدين وشاركها البطولة عدد من الفنانين.

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