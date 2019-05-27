مفاجأة جديدة تجمع مصطفى قمر ومصطفى حجاج

كشف الفنان المصري مصطفى قمر عن عمل سوف يجمعه بالفنان مصطفى حجاج وجاء ذلك عبر صورة نشرها الفنان مصطفى قمر عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام ” .

وضمت الصورة كما جاء في تعليق قمر عليها مهندس الصوت ” هاني محروس ” والفنان ” مصطفى حجاج ” والموزع ” وسام عبد المنعم ” وفنان الراب ” مروان سداوي ” قائلا بأن هناك مفاجئات قوية بإذن الله .

وعلى جانب آخر يستعد الفنان مصطفى قمر لإصدار ألبومه الجديد في صيف 2019 ويتضمن 8 أغاني ويتعاون فيه قمر مع عدد من الشعراء والملحنين مثل : أمير طعيمة ، أيمن بهجت قمر ، عمرو مصطفى ، وليد سعد ، حميد الشاعري .