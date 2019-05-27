مفاجأة جديدة تجمع مصطفى قمر ومصطفى حجاج

كشف الفنان المصري مصطفى قمر عن عمل سوف يجمعه بالفنان مصطفى حجاج وجاء ذلك عبر صورة نشرها الفنان مصطفى قمر عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام ” .
وضمت الصورة كما جاء في تعليق قمر عليها مهندس الصوت ” هاني محروس ” والفنان ” مصطفى حجاج ” والموزع ” وسام عبد المنعم ” وفنان الراب ” مروان سداوي ” قائلا بأن هناك مفاجئات قوية بإذن الله .
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
مع اخويا مهندس الصوت الجامد هاني محروس والنجم الطيب مصطفي حجاج والموزع اللي باذن الله حيفاجئكم وسام عبد المنعم واخويا الشقي حمادة قمر ومدير اعمالي علي رشاد وصديقي الفنان مروان سداوي مغني الراب القادم بقوة. ومفاجآت ..مفاجآت قوية باذن الله. 💪💪💪
وعلى جانب آخر يستعد الفنان مصطفى قمر لإصدار ألبومه الجديد في صيف 2019 ويتضمن 8 أغاني ويتعاون فيه قمر مع عدد من الشعراء والملحنين مثل : أمير طعيمة ، أيمن بهجت قمر ، عمرو مصطفى ، وليد سعد ، حميد الشاعري .