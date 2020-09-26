كشف الفنان الإماراتي فايز السعيد عن تحضيره لعمل عالمي سيجمع مواطنته الفنانة أحلام بالفنان العالمي REDONE وذلك بعد تعاونهما سوياً في أوبريت صناع الأمل .

غير ان فايز رفض الكشف عن تفاصيل الديو ، قال في لقائه مع الإعلامي ايلي نخله أن الأغنية ستكون بالعربية و الإنجليزية .

وكانت أحلام قد عبرت عن إعجابها ب Redone وطالبت بأغنية من توقيعه خلال لقاء سابق مع The insider بالعربي في كواليس تسجيل أوبريت صناع الأمل .

من جهة أخرى ، تعود الفنانة السعودية داليا مبارك للعمل مع فايز السعيد من خلال أغنية كلاسيكية من توقيع الشاعرة وشم . كما كشف فايز أن داليا طلبت منه عدم تقديم الأغنية لأي فنان آخر من لحظة سماعها لأول مرة .