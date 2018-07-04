مفاجأة صادمة.. أصالة تتعرض لابتزاز للمشاركة بمهرجان “موازين” المغربي

مفاجأة صادمة أعلن عنها المخرج طارق العريان، زوج المطربة أصالة، حينما كشف عن السبب الخاص بغياب زوجته عن الغناء في مهرجان “موازين” المغربي.

مؤكدا أن السبب في ذلك يعود إلى طلب أحد الأشخاص المنظمين لأموال بطريق غير شرعي، وهو الأمر الذي ترفضه أصالة بشكل قاطع.

تلك الكلمات التي أثارت جدلا واسعا، ودفعت أصالة للتدخل بنفسها من خلال ما نشرته عبر حسابها على “انستغرام”، حيث نشرت صورة للعلم المغربي.

وعلقت لتوضح أنها في بداياتها الفنية وحينما كانت في أمس الحاجة من أجل التعريف بنفسها، كان هناك عرف سري بأن يدفع الفنان لبعض المديرين ومسؤولي المهرجانات، وهو ما كانت ترفضه تماما، حيث ترفض أن تغني بهذه الطريقة، ولم ترض لعزتها وكرامتها وموهبتها أن تسلك سبيل الرشوة من أجل الوصول إلى الجمهور.



وتابعت أصالة حديثها قائلة “إن كان هناك شخص لم يلتزم بأخلاقيات المهنة في الحبيبة الغالية المغرب، فمثله عشرات ومئات وآلاف في كل مكان على وجه الأرض.. أنا دائما أشتاق لأن التقيكم، وأحب أن أغني لكم.. مكانكم يا أهل المغرب الحبيب الأقرب لقلبي في أعمق الوجدان، ولا تكترثوا لشخص لا يمثل إلا نفسه، وإن لم نلتق اليوم فغدا قريب”.

تلك الكلمات التي لم تحسم الأمور عند الجمهور، حيث انقسموا إلى فريقين أحدهما أخذ يهاجم أصالة ويعتبرها تشوه صورة المهرجان الفني، فيما دافع عن موقفها البعض الآخر.