وجهت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس رئيسة مجلس إدارة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، التهنئة للزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده متمنية له دوام الصحة والعافية.

وأكدت إسعاد يونس، في بيان لها، أن الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم يعد فخرا لكل صناع السينما المصرية والعربية، فهو أيقونة يقلدها جميع العاملين في الصناعة وأحد أهم رموزها العظيمة، وكان له الدور الأكبر والتأثير الكبير بأفلامه التي نفتخر بها جميعاً كصانعي أفلام.

إعادة عرض فيلم “زهايمر” بالسينمات

وأشارت إلى أنه سيتم عرض “فيلم زهايمر” في مصر والدول العربية، حتى تتمكن الأجيال الجديدة من مشاهدة أخر أعمال الزعيم السينمائية.

فيلم “زهايمر”

وفي إطار استراتيجية الشركة العربية الجديدة التي يقودها عمر الخواجة نحو الاحتفاء بأيقونات فنية لها تاريخ عظيم في مصر والعالم العربي، فأكد أنه سيتم التعاون مع شركة” فرونت رو” لإعادة عرض آخر أفلام النجم الكبير والزعيم عادل إمام فيلم “زهايمر” الذي تم إنتاجه وعرضه عام 2010.

ويشارك في بطولة هذا الفيلم عدد كبير من النجوم منهم الراحل سعيد صالح، النجمة الكبيرة إسعاد يونس، الفنانة نيللي كريم، والفنانة رانيا يوسف، والفنان فتحي عبد الوهاب، والفنان أحمد رزق. الفيلم من تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج عمرو عرفة.

وتدور أحداث الفيلم حول “محمود شعيب”، أحد رجال الأعمال، يطمع أبناؤه في ثروته فيقيمون ضده دعوى أمام القضاء للحجر على أمواله بحجة أنه مصاب بالألزهايمر، وتعيينهم أوصياء عليه، إلا أن ممرضته تساعده وتقلب الأحداث رأساً على عقب.

اعتزال الزعيم عادل إمام

وكان المخرج رامي إمام، نجل النجم الكبير عادل إمام، قد اعلن عدم رغبة والده في العودة للساحة الفنية مرة أخرى، بعد فترة غياب اقتربت من السنوات الأربع، فأكد أنّ “الزعيم” قرّر التفرّغ لحياته الأسريّة التي كان قد انشغل عنها طوال سنوات مسيرته الفنية.

إعلان الاعتزال جاء خلال تكريم عادل إمام في حفل “صنّاع الترفيه” (Joy Awards)، حيث قدّمت له جائزة “زعيم الفن العربي”؛ وذلك عن مشواره الفني الكبير خلال آخر 60 عاماً.

عدد كبير من الفنانين والإعلاميين انضموا إلى الجمهور العربي الذي صفّق لمسيرة فنية طويلة قدّمها “الزعيم”، تضمّنت الأعمال الدرامية والسينمائية التي ستبقى محفورة في الأذهان.

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