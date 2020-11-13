أعلن مطرب المهرجانات عمر كمال استغنائه عن الراقصة البرازيلية لورديانا في كليب أغنيته الجديدة “أنتي معلمة” والتي كان من المفترض أن تظهر في كليبها وذلك استجابة للجمهور، حسب قوله.

فقد نشر عمر كمال صورة جديدة له مع حمو بيكا، عبر حسابه على انستغرام، وعلق كاتبا: “استجابة ليكم هنزل أغنية أنتى معلمة من غير الفنانة الاستعراضية لورديانا ومش هنصور الكليب فيه رقص او أى حاجة تزعلكم تانى”.

ويأتى ذلك رغم تأكيد عمر كمال فى وقت سابق أن اختياره للراقصة البرازيلية لورديانا جاء لأنها حققت نجاحا كبيرا في الفترة الماضية، لذلك قرر هو وحمو بيكا أن تكون معهما في أغنيتهما الجديدة “إنتى معلمة” لإسعاد الجمهور حيث قال في تصريحات صحفية أن “لورديانا عليها العين، أما بالنسبة للراقصة جوهرة لم يتم الاستغناء عنها، فهناك أعمال أخرى ستكون موجودة فيها”.

وقد اثارت خطوة عمر كمال ثناء البعض حيث كتب احدهم “كويس… وياريت تنزل كل الاغاني كده احسن ” فيما عبر اخرين عن خيبة املهم حيث كتب متابع “ليه طيب ،،الرقص ايش فيه؟؟ مو لازم تسمع اي شي يقولونه الناس اذا كنت مقتنع ولا راح تتعب ،، ياخساره كان نفسي اشوف الفيديوا كليب مع الرقص ” وكتب “انا فعلا اضايقت جدا ..مكنتش اتوقع منكو كدة”.