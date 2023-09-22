أعلنت سلمى الجابري، عبر صحفتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“، خبر تتويجها بلقب ملكة جمال مصر لعام 2023

سلمى الجابري ملكة جمال مصر لعام 2023

ونشرت البلوجر سلمى الجابري فيديو عبر حسابها الشخصي بإنستجرام، تعلن من خلاله فوزها بجائزة ملكة جمال مصر.

وتساءل البعض، عن كيف فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر، بالرغم من أنها زوجة وأم لطفلين، وفي الحقيقة فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر للعالم للسيدات، لأنها امرأة متزوجة، ولم يُتحْ لها الاشتراك في مسابقة ملكة جمال مصر، لأنها خاصة بالفتيات التي لم يسبق لهن الزواج.

ومسابقة ملكة الجمال مصر تتضمن ألقابًا عديدة، لتشمل جميع الحالات الاجتماعية للنساء، إذ تفوز الفتيات بملكة جمال مصر للعالم، أما السيدات أو المتزوجات، فلديهن الفرصة للفوز بملكة جمال مصر للسيدات، كذلك المطلقات والمنفصلات، لديهم فرصة للفوز بلقب MS.

من هي سلمى الجابري؟

وسلمى الجابري، هي بلوجر محتواها يتركزعلى الجمال والموضة عبر السوشيال ميديا من مواليد 1999 وتبلغ من العمر 24 عامًا، ويتابعها أكثر من مليون شخص، وتتميز بإطلالاتها الأنيقة من خلال ظهورها عبر حساباتها.

وسلمى الجابري خريجة جامعة الأهرام الكندية، وتعمل حاليا بمجال الإعلانات خاصة إعلانات التجميل، حيث تثق بها الآلاف من الفتيات ممن يتابعنها ويثنين على جمالها، ويقترب متابعوها من مليون شخص.

من هو زوج سلمى الجابري؟

عاشت سلمى الجابري قصة حب مع لاعب كرة القدم أحمد رمضان بيكهام، الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن بفريق سيراميكا، ليتوج الحب بينهما بالزواج.

وابنة سلمى الكبيرة وهي إيميلي والتي احتفلت بعيد ميلادها في 1 فبراير الماضي، أما مولودها الثاني فوضعته بتاريخ 5 مايو 2013 وسمّته زين.

صور لـ سلمى الجابري ملكة جمال مصر

واشتهرت سلمى الجابري بصورها المميزة عبر حسابها الرسمي بـ إنستجرام، فكثيرًأ ما تنشر صورا بإطلالتها المميزة للغاية.

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