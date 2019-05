مفاجأة.. كندة علوش تعرض فستان زفافها من عمرو يوسف للبيع!

View this post on Instagram

يمكن صعب نفرط بالأشياء الي مرتبطة عنا بذكريات جميلة وغالية وخصوصي فستان العرس بس اذا كان في ناس رح تستفيد من تمنو فحيصير لهالذكرى معنى أقيم.. فستان زفافي الي كان بتوقيع المصمم المبدع @hassidriss_official معروض حالياً للبيع عند @weavinggraceegypt لأي حدا مهتم بانو يشتريه.. ورح اتبرع بسعرو لأكتر من جهة خيرية وهالشي حيكون بعلم الشخص الي حيشتريه #Repost @weavinggraceegypt فستان زفاف الجميلة كندة علوش الان معروض للبيع ب @weavinggraceegypt بالزمالك لفساتين الزفاف و السهرة٠ ستتبرع كندة بالعائد المادي للفستان لجمعيات خيرية فستان من تصميم: @hassidriss_official We don't usually work with pre- owned bridal dresses, but when it's for Charity it's something else. Currently on display and for sale at @weavinggraceegypt for evening and bridal wear in Zamalek @kindalloush’s wedding dress. Designer: @hassidriss_official All proceeds go for a charitable cause, close to Kinda's heart. .