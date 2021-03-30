أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنّية بنشر أخبار وصور النجوم علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة من أرشيف الفنان الراحل عبد الحليم حافظ يرجع تاريخها لأكثر من 45 عامًا، شهدت ظهور العندليب الأسمر، مع حبيبته جيهان العلايلي التى أشتهرت بـ «جي جي»، والتى بدت في غاية الجمال، وهذا ما أكدت عليه كثير من تعليقات روّاد مواقع التواصل علي تلك الصورة.

ومن يشاهد مسلسل العندليب الذي قدم السيرة الذاتية وتفاصيل من حياة عبد الحليم حافظ وكان بطولة شادي شامل، أو فيلم حليم، الذي قدمه الأمبراطور أحمد زكي كآخر فيلم قبل وفاته، وكانت تبدو أحداثهما حول قصة حياة العندليب عبد الحليم حافظ، سيجد أن هناك امرأة كان يحبها حليم اسمها جي جي.

صورة نادرة تشهد ظهور العندليب ” عبد الحليم حافظ ” مع حبيبته «چي چي»

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ونشأت قصة حب كبيرة بين عبد الحليم حافظ وجي جي، لكن نهايتها كانت مؤلمة جداً، حيث كتب الموت كلمة النهاية بعدما أخذ جي جي من العندليب، دخل العندليب الأسمر بعد وفاة حبيبته في حالة من الحزن، وشعر وكأن الحياة انتهت بالنسبة له هو أيضًا، حيث كان يتبقى أيام قليلة على زفافهم.

وتحدث عن قصتهما الإذاعي الكبير وجدي الحكيم، فكان من المقربين من الفنان الكبير عبد الحليم حافظ فقال: “أحبها عبدالحليم، لكن الشخص الوحيد الذي شاهد حبيبته، هو عبد الفتاح سائقه الخاص، الذي كان العندليب يأتمنه على أسراره، عندما كنا نسافر إلى خارج البلاد، كان عبدالحليم يلتقي بها في سرية شديدة، وكان ينوي الزواج منها، ألا أنها توفيت، وأصيب العندليب بحالة من الحزن الشديد، إثر ذلك، وقد شعر الجميع بما مر به وقتها، وبعدها أهدى عبد الحليم لروحها أغنية “في يوم فى شهر في سنة”.

وهذا ما أكده الدكتور هشام عيسى الطبيب الخاص للفنان الراحل في كتابه “حليم وأنا ” فقال: التقى “حليم” مع حبيبته أول مرة على شاطئ العجمي بالأسكندرية، وكان في ريعان شبابه وتمنى أن يتزوجها وخطبها بالفعل وحضرت الخطبة، ولكنها توفت “.

يُذكر أن اليوم 30 مارس تحل الذكرى الـ 42 لرحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، فارس الرومانسية الذى نشر الحب بأغنياته في ربوع مجتمعنا العربي؛ ولكنة عاش وحيدًا بالرغم من وجود العديد من الفاتنات حوله.