مفاجأة… لجين عمران تقتحم عالم التمثيل!

كشف المنتج الفني، صادق الصبّاح، أمس الجمعة، عن مفاجأة بتعاقده مع الإعلامية السعودية، لجين عمران، لتقديم عدد من الاعمال التمثيلية.

وغرد صادق الصبّاح عبر حسابه على تويتر، ناشرا صورة له مع لجين عمران كاتبا: “بعونه تعالى وبالشراكة بين رايتكس للإنتاج و سيدرز آرت( صبّاح إخوان) تم توقيع عقد حصري مع الإعلامية لجين عمران لدخولها الدراما السينمائية والتلفزيونية السعودية خلال العام الجاري 2020 والعام القادم 2021 على ان تعلن تفاصيل هذه الاعمال قريباً .”

بعونه تعالى وبالشراكة بين رايتكس للإنتاج و سيدرز آرت( صبّاح إخوان) تم توقيع عقد حصري مع الإعلامية لجين عمران لدخولها الدراما السينمائية والتلفزيونية السعودية خلال العام الجاري 2020 والعام القادم 2021 على ان تعلن تفاصيل هذه الاعمال قريباً . pic.twitter.com/wGI9fejvDX — Sadek sabbah (@sadek_sabbah) March 6, 2020

من جانبها، علقت لجين عمران على تعاقدها على أول أعمالها في مجال التمثيل: “الفخر لي وإن شاء الله بداية تعاون مثمر للجميع”.

وعملت لجين عمران كمقدمة برامج في عدة محطات، وزاد صيتها منذ تقديمها لبرنامج “صباح الخير يا عرب”، كما أنها تقدم حاليا برنامج بعنوان “مسايا لجين”، المذاع على فضائية “إس بي سي” السعودية.