رد الفنان والملحن محمد وزيري على اتهام الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بسرقة مبلغ قدره حوالي 4 مليون دولار بكشف زواجه من الاخيرة ورفعه دعوى قضائية لاثبات ذلك.

وبحسب موقع النهار اللبناني، فقد قام محمد وزيري برفع دعوى قضائية لإثبات زواجه من هيفاء وهبي. وأقيمت دعوى إثبات الزواج في نيابة قصر النيل يوم 16 أيار، وتحددت أولى جلساتها يوم 2 حزبران المقبل.

كان المستشار ياسر قنطوش وكيل الفنانة هيفا وهبي، قد قدم بلاغاً ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري، الذي أشيع ارتباطها به، بسبب استيلائه على أموال من الشركات المنتجة التي تتعاقد عليها الفنانة في مصر.

وأوضحت هيفاء وهبي في شكواها أن المشكو في حقه كان يعمل مدير أعمالها في مصر، ويتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخصها، وكان يتولي تسلّم القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين ويتولى إيداعها البنك في حسابها، إلا أنه استغل التوكيل المحرر له من قبل الشاكية وسحب مبالغ مالية من حسابها المودع ببنك الإمارات دبي الوطني، وأودع تلك المبلغ في الحساب الخاص به دون علم الشاكية.